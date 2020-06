Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 24-Jähriger in Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis) in der Nacht zu Freitag in den Neckar gesprungen. Danach folgte eine aufwändige Rettungsaktion. Kurz vor 2 Uhr hatten Anrufer bei der Polizei eine auffällige Person am Neckarufer in Haßmersheim gemeldet. Als die Beamten dort eintrafen und den 24-Jährigen kontrollieren wollten, sprang dieser plötzlich in den Neckar. Laut Polizei wollte er den Fluss offenbar durchschwimmen. Er trieb aber in der Dunkelheit sofort in Richtung Neckarzimmern ab. Nach etwa 45 Minuten im Wasser konnte ihn die alarmierte Feuerwehr mit einem Boot in Höhe Neckarzimmern-Steinbach mitten aus dem Fluss bergen. Der Mann kam zunächst ins Krankenhaus, wurde dann aber von seinen Angehörigen abgeholt. Warum er plötzlich vor der Polizei flüchtete ist noch unklar.