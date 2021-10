Mann soll Radfahrer mit Messer attackiert haben

Die Mannheimer Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen einen 35 Jahre alten Mann erlassen. Er soll am vergangenen Freitag in der Mannheimer Innenstadt versucht zu haben, einen Passanten mit einem Messer zu verletzen. Nachdem das misslang, stach er einem zufällig vorbeifahrenden Radfahrer in die Hüfte. Der 70-Jährige wurde schwer verletzt. Kurze Zeit später wurde der Verdächtige in der Nähe des Tatorts festgenommen, wobei er sich laut Polizei heftig wehrte. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Das Opfer wurde mittlerweile aus der Klinik entlassen. Der mutmaßliche Täter sitzt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und Gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. Sein Motiv ist noch unklar.