40-Jähriger seit mehr als einer Woche vermisst

Seit mehreren Tagen ist der Aufenthaltsort eines 40-Jährigen aus Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) nicht bekannt. Die bisherige Suche der Einsatzkräfte war erfolglos. Laut Polizei entfernte sich der Mann in der Zeit zwischen dem 3. und 8. Oktober aus seiner Wohnung im Steinschleifenweg in Schriesheim und wird seither vermisst. Eine erste Suche in der Umgebung brachte keine Ergebnisse. In einem Weinberg- und Waldgebiet in der Nähe seiner Wohnung fanden Spaziergänger dann am vergangenen Freitag den Geldbeutel des Vermissten. Daraufhin durchsuchten Einsatzkräfte mit Spürhund erneut die gesamte Umgebung. Auch diese Suche verlief ohne Ergebnis. Der Vermisste ist etwa 1, 90 Meter groß, hat normale Statur und schwarze Haare.