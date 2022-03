Mann schlägt mit Kreuz und Bibel auf Polizisten ein

Ein Mann, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, hat am Samstag in einer Kirche in Mannheim laut Polizei mit einem Kreuz und einer Bibel auf Polizisten eingeschlagen. Der Mann soll zuvor in der Kirche randaliert haben. Die Besatzungen mehrerer Streifenwagen seien nötig gewesen, um den "hoch aggressiven 32-Jährigen zu überwältigen", hieß es am Montag im Polizeibericht. Der Mann habe in der Kirche mit Kerzen um sich geworfen und mitgebrachte Äste angezündet. Außerdem, so die Polizei, sei er auf den Pfarrer und einen Hausmeister losgegangen. Zudem schlug er einem der alarmierten Polizisten ein Vase gegen den Kopf. Dann versuchte er vergeblich, einem Polizisten die Dienstwaffe aus dem Holster zu ziehen. Der Angreifer und zwei Polizisten wurden bei dem Vorfall verletzt.