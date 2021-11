Mann schlägt Frau, weil sie nicht putzen will

Ein Mann soll in Viernheim eine Bekannte geschlagen haben, weil sie sich weigerte seine Wohnung zu putzen. Der 34-jährige Beschuldigte und die 32-jährige Frau hatten sich erst vor wenigen Wochen im Internet kennengelernt. Als die Frau dann am Montag in Viernheim, in der Wohnung des Mannes, von ihm aufgefordert wurde zu putzen und sie sich weigerte, kam es zum Streit. Der Tatverdächtige habe die Frau geschlagen und getreten, so die Polizei. Außerdem soll er ihren Kopf gegen die Wand geschlagen haben und der Frau ein Küchenmesser an den Hals gehalten haben. Die 32-Jährige konnte zu einer Nachbarin flüchten und die Polizei alarmieren. Gegen den Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt und es wurde ein Kontaktverbot ausgesprochen.