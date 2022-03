Mann schießt mehrmals auf Senior

per Mail teilen

In Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein 80-Jähriger mehrmals mit einer Schreckschusswaffe angeschossen worden. Laut Polizei soll ein 64-Jähriger am Mittwoch dem Senior gefolgt sein und ihn beleidigt haben. Als sich der 80-Jährige umdrehte, soll der Verdächtige mehrmals mit der Waffe in Richtung Kopf und Brust des Opfers geschossen haben. Der ältere Herr hielt seinen Einkaufskorb vor das Gesicht und wurde offenbar nicht verletzt. Nachbarn überwältigten den Schützen und hielten ihn fest, bis die Polizei kam. Die Hintergründe sind noch unklar.