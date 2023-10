Mann rast mit brennendem Auto durch Mannheim

Ein Mann ist nach einem Unfall mit seinem brennenden Auto durch Mannheim gerast. Der Fahrer parkte schließlich den Wagen und flüchtete zu Fuß. Das Auto ging in Flammen auf.

In Mannheim hat ein Raser sein Auto so stark beschädigt, dass es Feuer fing. Dennoch fuhr der Mann mit seinem Smart weiter. Der Mann war am Dienstag mit seinem Smart mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von Sandhofen in Richtung Wallstadt unterwegs gewesen. Er überfuhr eine rote Ampel und stieß fast mit einem anderen Auto zusammen. Es kam nur nicht zum Zusammenprall, weil der andere Autofahrer stark abbremste, so die Polizei. Der Smart prallte gegen ein Verkehrsschild und wurde so stark beschädigt, dass er sofort Feuer fing.

Mann parkt brennendes Auto und flüchtet

Trotz des Feuers raste der Mann weiter. Schließlich parkte er das brennende Auto zwischen zwei Autos und machte sich zu Fuß davon. Der Smart ging komplett in Flammen auf. Durch den Brand wurden die beiden Nachbarwagen stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Durch die Hitze schmolz außerdem die Plastikabdeckung an einer Straßenlaterne.

Eine Fahndung nach dem Mann war laut Polizei bisher erfolglos. Die Beamten konnten allerdings das Autokennzeichen sicherstellen. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.