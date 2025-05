Am Mannheimer Marktplatz hat ein Mann einen anderen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Vorher gab es einen Streit vor einem Supermarkt. Der mutmaßliche Täter ist flüchtig.

Nach einem Streit zwischen zwei Männern vor einem Supermarkt in der Mannheimer Innenstadt hat ein unbekannter Täter einen Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Das Ganze passierte nach Angaben der Polizei am frühen Dienstagabend in der Breiten Straße auf Höhe des Mannheimer Marktplatzes, mitten in der Waffen- und Messerverbotszone. Der unbekannte Täter flüchtete.

Augenzeugen beobachten Streit am Marktplatz

Dem SWR gegenüber haben Augenzeugen den möglichen Ablauf der Geschehnisse geschildert. Gegen 19 Uhr soll ein Mann einen anderen verfolgt und dann auf ihn eingestochen haben. Eine weitere Person habe versucht, den Angreifer zu vertreiben. Danach hätten sich Passanten um den Verletzten gekümmert, bevor die Polizei eintraf.

Mann musste nach Messerangriff operiert werden

Wegen der Stichverletzung musste das 29-jährige Opfer im Krankenhaus operiert werden. Wie die Polizei mitteilt, befindet sich der Mann nach der OP nicht mehr in akuter Lebensgefahr.

Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen und was das Tatwerkzeug war. Worum es bei dem vorangegangenen Streit vor dem Supermarkt am Mannheimer Marktplatz ging, ist bisher unklar. Auch der Tatverdächtige sei bisher unbekannt.