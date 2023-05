Mann nach Messerangriff in Mannheimer Neckarstadt in Untersuchungshaft

Nach einer Messerattacke am Donnerstag in Mannheim hat ein Richter gegen den mutmaßlichen Täter Haftbefehl unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erlassen.

Ein Mann hatte am Donnerstag in der Neckarstadt-West in Mannheim mit einem Messer auf eine Frau eingestochen. Wie die Mannheimer Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, sitzt der Mann wegen des Verdachts auf versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung nun in Untersuchungshaft. Die Frau sei durch den Stich lebensgefährlich verletzt und notoperiert worden.

Der Tatverdächtige und die Frau kannten sich nur flüchtig

Laut Polizei soll der Mann am Donnerstagmittag in einem Cafe in der Mittelstraße in Mannheim mit der Frau in Streit geraten sein. Die Frau soll er nur flüchtig gekannt haben. Zunächst hätten die beiden das Cafe gemeinsam verlassen. Dann sei die Frau kurz darauf wieder ins Lokal zurück gekommen, um sich vor dem Tatverdächtigen in Sicherheit zu bringen, so die Polizei.

20 Zentimeter langes Messer in den Bauch gerammt

Der Mann soll die Frau verfolgt und ihr dann mit einem rund 20 Zentimeter langen Messer in den Bauch gestochen haben. Zudem soll er sie an der Hand verletzt haben. Trotz ihrer schweren Verletzung gelang es der Frau, durch das Hinterhaus zu flüchten. Der mutmaßliche Täter soll sich beim Zustechen selbst schwer an der Hand verletzt haben. Er stellte sich wenig später der Polizei.

Nach einem Messerangriff in der Neckarstadt-West in Mannheim war die Mittelstraße wegen der Ermittlungen am Donnerstag für etwa drei Stunden gesperrt. PR-Video

Frau wurde bei Messerattacke in Mannheim lebensgefährlich verletzt

Die Frau musste notoperiert werden. Der Mann wurde ebenfalls wegen seiner Verletzungen an der Hand operiert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.