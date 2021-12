Mann nach Messerattacke bei Universität in Haft

Das Amtsgericht Mannheim hat einen Haftbefehl gegen einen 22-Jährigen vollzogen, der Ende Oktober einen gleichaltrigen Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll. Die Messerattacke geschah laut Polizei in der Nähe der Universität in der Innenstadt. Das Opfer hatte notoperiert werden müssen. Er schwebe mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr, so die Polizei. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vor einigen Tagen in einem Hotel fest. Er sitzt nun in Untersuchungshaft, wegen Verdachts des versuchten Mordes und wegen gefährlicher Körperverletzung.