Mann nach Brandstiftung in Mosbach wegen versuchten Mordes festgenommen

Die Polizei hat einen 50-Jährigen festgenommen, dem versuchter Mord vorgeworfen wird. Er soll in Mosbach-Diedesheim Mülltonnen vor einer Haustür angezündet und die Ausgänge blockiert haben.

Die Polizei in Heilbronn hat nach der Brandstiftung kurz vor Weihnachten eine 19-köpfige Ermittlungsgruppe gegründet, die sich intensiv um die Aufklärung der Fälle bemüht hat.

Eingänge gezielt blockiert

Zuerst ging es nur um Brandstiftung. Aber dann wurde klar, das der Täter sehr gezielt vorgegangen war - die Polizei ermittelte fortan wegen versuchten Mordes. Denn das Tatgeschehen spielte sich nach Angaben der Polizei am Mittwoch vor Weihnachten so ab: Zwei Autos und mehrere Mülltonnen wurden vor dem Haus in Mosbach-Diedesheim in der Nacht gegen 2.30 Uhr angezündet. Die Tür wurde mit einer Mülltonne blockiert und weitere Brandstellen rund um das Haus gelegt, um Fluchtmöglichkeiten zu versperren.

Festgenommener in der JVA

Diese Tat wir dem 50-Jährigen jetzt zur Last gelegt und als versuchter Mord gewertet. Er wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Haftbefehl wurde erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige kam in eine Justizvollzugsanstalt.