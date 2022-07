Sechs Jahre Gefängnis wegen Brandstiftung und versuchten Mordes

Das Landgericht Mosbach hat am Montag einen 51-jährigen Mann zu sechs Jahren Haft verurteilt. Er hatte mehrfach Feuer gelegt, um seinen Ex-Freundinnen zu schaden.

Im Januar 2017 hatte der Mann das Auto einer ehemaligen Lebensgefährtin angezündet. Dabei war laut Gericht ein Schaden von mindestens 1.000 Euro entstanden. Nach diesem Auftakt legte der jetzt Verurteilte Ende 2021 erneut Feuer: In Mosbach zündete er vor dem Haus einer Freundin seiner Ex zwei Autos und zwei Mülltonnen an.

Tod von Menschen billigend in Kauf genommen

Die Mülltonnen habe er vorm Anzünden direkt an den Eingangstüren platziert und Benzin an Türen und Fenster geschüttet. Damit, so das Gericht, habe er erreichen wollen, dass das Feuer auf das Gebäude übergreift. Dabei habe er billigend in Kauf genommen, dass Hausbewohner zu Tode kommen könnten. Tatsächlich seien einzelne Feuer jedoch von selbst erloschen. Außerdem sei der Brand rechtzeitig entdeckt und gelöscht worden, bevor das Gebäude in Flammen aufgegangen sei.

Urteil nur knapp unter Forderung der Staatsanwaltschaft

Die beiden Fahrzeuge seien durch den Brand zerstört worden, ein Bewohner habe das Haus unverletzt verlassen können. Die Staatsanwaltschaft hatte im Vorfeld eine Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren gefordert, die Verteidigung hatte auf drei Jahre Haft plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.