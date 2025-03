per Mail teilen

In der Mannheimer Innenstadt haben Polizisten einen betrunkenen Mann festgenommen, der eine Luftdruckwaffe im Hosenbund trug. Zeugen hatten ihn beobachtet und Alarm geschlagen.

Ein alkoholisierter Mann mit Luftdruckwaffe ist am Freitag in der Mannheimer Innenstadt festgenommen worden. Der Mann sei Passanten am Marktplatz aufgefallen, weil er offen im Hosenbund eine Pistole mit sich geführt habe, teilte die Polizei mit.

Als die Beamten auf den 48-Jährigen trafen, soll dieser nicht sofort auf deren Anordnungen reagiert haben. Deshalb hätten die Polizisten ihre Dienstwaffen gezogen und deren Gebrauch angedroht. Letztendlich habe der Mann den Anweisungen der Polizei Folge geleistet. Er wurde festgenommen.

Waffe entpuppt sich als Luftdruckwaffe

Bei der Überprüfung habe sich sich herausgestellt, dass es sich nicht um eine scharfe Schusswaffe, sondern um eine Luftdruckwaffe gehandelt habe. Eine Erlaubnis, sie zu mitzuführen, hatte der Beschuldigte den Angaben zufolge nicht. Demnach ergab ein Alkoholtest einen Wert von mehr als drei Promille. Der 48-Jährige ist laut Polizei inzwischen wieder auf freiem Fuß.