Mann mit Schaufel schwer verletzt

In Mannheim haben mehrere Personen einen 43-Jährigen mit einer Schaufel niedergeschlagen und dabei schwer verletzt. Laut Polizei passierte der Zwischenfall am frühen Montagmorgen im Stadtteil Jungbusch. Drei der Tatverdächtigen sind laut Polizei nach Zeugenhinweisen bereits festgenommen worden. Die Polizei bittet jetzt weitere Zeugen sich zu melden - zum Tatablauf und einer weiteren an der Tat beteiligten Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Handgreiflichkeiten in der Dalbergstraße begonnen. In der Werftstraße kam es laut Polizei dann zur eigentlichen Tat – dabei schlugen mehrere Personen auf den 43-Jährigen mit einer Schaufel ein, bis er verletzt auf der Fahrbahn liegenblieb. Er kam ins Krankenhaus, wo er nach wie vor stationär behandelt wird.