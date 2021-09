per Mail teilen

Ein offenbar verwirrter Mann hat gestern Vormittag den Bahnverkehr in Neckarelz kurzfristig lahmgelegt. Laut Polizei lief der 27-Jährige schreiend über die Bahngleise in Richtung Binau. Der Bahnverkehr wurde angehalten, bis der Mann festgenommen wurde. Dabei leistete er massiven Widerstand und verletzte vier Polizeibeamte. Er wurde in einem Krankenhaus untergebracht.