Heidelberg: Mann klettert auf Bergbahn-Dach und flüchtet vor Polizei in den Neckar

Ein Mann ist am Montagnachmittag zuerst auf das Dach der Heidelberger Bergbahn geklettert und anschließend auf der Flucht vor der Polizei in den Neckar gesprungen.

Bei einem größeren Einsatz von Rettungskräften ist am Nachmittag ein Mann aus dem Neckar in Heidelberg geholt worden. Er war zuvor vor der Polizei geflüchtet und dann in den Fluss gesprungen.

Passanten hatten die Polizei alarmiert, weil der Mann auf das Dach der Bergbahn geklettert war. Als die Beamten eintrafen und ihn kontrollieren wollten, flüchtete er durch die Altstadt bis zur Alten Brücke. Dort drohte er zunächst damit, in den Neckar zu springen und tat es dann auch. Daraufhin wurden Feuerwehr, DLRG und Rettungsdienst gerufen. Schließlich konnte der Mann überredet werden, in ein Polizeiboot zu steigen und wurde so gerettet. Warum der Mann vor der Polizei flüchtete und in den Neckar sprang, ist noch unklar.