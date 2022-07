Mann soll neunjährige Tochter auf Bahnsteig im Hauptbahnhof geschlagen haben

Ein 37 Jahre alter Mann soll am Donnerstagabend auf einem Bahnsteig am Mannheimer Hauptbahnhof seine kleine Tochter mehrfach geschlagen haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Zeugen die Beamten alarmiert. Als eine Streife der Bundespolizei zum betreffenden Bahnsteig kam, habe der Mann gerade seine beiden Kinder aggressiv angeschrien. Sowohl die neunjährige Tochter als auch der 13-jährige Sohn wiesen Schwellungen und Rötungen im Gesicht auf, so die Polizei. Der Mann und dessen Frau hätten sich dann gegenüber den Bundespolizisten sehr unkooperativ verhalten, hieß es weiter. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Misshandlung Schutzbefohlener. Das Jugendamt wurde zwischenzeitlich über den Vorfall unterrichtet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.