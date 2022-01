Ein 22-jähriger Mann hat am Dienstagabend in einer Straßenbahn in Mannheim einen anderen Fahrgast angegriffen. Laut Polizei gerieten die beiden Männer aus noch ungeklärter Ursache in Streit. Daraufhin schlug der 22-Jährige dem 42-Jährigen mehrfach ins Gesicht und besprühte ihn mit Pfefferspray. Sanitäter mussten den verletzten Mann behandeln. Der mutmaßliche Täter wurde noch an Ort und Stelle festgenommen.