Mann brutal niedergeschlagen

Eine Gruppe junger Männer hat am Mittwochabend einen 31-Jährigen in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) brutal attackiert und verletzt. Es war gegen 18 Uhr am Gleis 4 des Bahnhofs in Neckargemünd, als Zeugen den Angriff auf den 31-Jährigen beobachteten. Laut Polizei soll zunächst eine Person aus der Gruppe dem Mann mit einem Stein gegen den Kopf geschlagen haben. Als er daraufhin auf den Boden fiel, traten die sechs-acht jungen Männer auf ihr Opfer ein. Erst als der 31-Jährige sich nicht mehr bewegte und regungslos am Boden liegen blieb, flüchteten die mutmaßlichen Täter. Die Zeugen verständigten sofort die Polizei und den Rettungsdienst. Der 31-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.