Die Polizei sucht Zeugen eines gewaltsamen Angriffs auf einen 29-Jährigen in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) am Mittwochabend. Eine Gruppe Jugendlicher habe den Mann auf einer Fußgängerbrücke hinterrücks mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf geschlagen, so dass er ohnmächtig wurde, so die Polizei. Ein Passant fand den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus.