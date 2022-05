per Mail teilen

Im Stadtteil Mannheim-Waldhof ist am Montagabend bei einer Auseinandersetzung ein 24-Jähriger vermutlich mit einem Messer verletzt worden. Die Täter, zwei bis drei Männer, sind laut Polizei bislang unbekannt. Sie flüchteten. Der Verletzte und sein Begleiter fuhren anschließend in Richtung Krankenhaus, verständigten dann aber doch einen Krankenwagen. Der brachte den 24-Jährigen in eine Klinik. Weshalb es zur Auseinandersetzung kam, ist nicht bekannt. Die Ermittler suchen Zeugen.