Müllcontainer angezündet - Mann in Psychiatrie eingewiesen

Ein 69 Jahre alter Mann ist vom Heidelberger Amtsgerichts in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen worden. Der Mann steht laut Staatsanwaltschaft im Verdacht, am Dienstagabend in einer Garage den Inhalt eines Müllcontainers angezündet zu haben. Dabei war ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann bei der Tat schuldunfähig war. Bei der Festnahme hatte er Widerstand geleistet und soll die Beamten mit Gegenständen beworfen und sie getreten und geschlagen haben.