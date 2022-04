per Mail teilen

Ein Mann hat am Dienstag offenbar in einer gesundheitlichen Notsituation drei Unfälle in Buchen und Hettingen (Neckar-Odenwald-Kreis) verursacht. Der Mann war laut Polizei mit seinem Fahrzeug mehrfach mit anderen Wagen zusammengestoßen und ließ sich auch von einem Streifenwagen zunächst nicht anhalten. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die durch das Fahrverhalten des Mannes gefährdet wurden oder die Unfälle beobachtet haben.