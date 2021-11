In Bensheim ist ein 24 Jahre alter Mann mit einem Messer verletzt worden. Laut Polizei waren eine Frau und ihr Begleiter in der Nähe des Bahnhofs mit ihm in Streit geraten. Dabei erlitt der 24-Jährige eine Stichverletzung am Rücken. Er kam ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten, wurden aber kurz darauf festgenommen. Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde gefunden.