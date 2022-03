Ein Mann ist am Bahnhof in Adelsheimer Stadtteil Sennfeld schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte sich der 35-Jährige gestern von seiner Begleiterin verabschiedet. Dabei geriet er in die Lücke zwischen Zug und Bahnsteig. Er erlitt schwere Verletzungen an beiden Händen und der Schulter. Er kam in eine Klinik. Die Polizei sucht Zeugen.