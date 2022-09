Im Baumarkt eingeschlossen: Mann löst Alarm aus

In Heidelberg ist am Freitagabend ein 62-jähriger Mann nach Ladenschluss in einen Baumarkt eingeschlossen worden. Offenbar hat er beim Bummeln die Zeit vergessen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hat der Mann beim Versuch, das Gebäude zu verlassen, Alarm ausgelöst. Die Beamten fuhren vor Ort, weil sie aufgrund des Alarms von einem Einbruch ausgegangen waren. Sie konnten allerdings keinen Hinweis dafür finden. Fast gleichzeitig mit dem Eintreffen der Polizei ging ein Notruf des 62-jährigen ein, in dem er um Hilfe bat. Bei seinem Herumirren im Baumarkt haben offenbar mehrere Bewegungsmelder den Alarm aktiviert. Der Mann durfte nach einer Überprüfung des Marktes und Angabe seiner Personalien nach Hause gehen.