Mann greift Polizisten bei Kontrolle in Mannheim an

Bei einer Polizeikontrolle im Mannheimer Stadtteil Lindenhof hat ein Autofahrer zwei Polizisten tätlich angegriffen. Er soll seinen Wagen falsch geparkt haben.

Der Mann hatte der Polizei zufolge am Dienstag sein Auto verbotenerweise vor einem Haus abgestellt. Daraufhin hatte die Streife den 47-Jährigen kontrollieren wollen.

Mann beleidigt Polizisten und greift einen Beamten an

Zu diesem Zeitpunkt befand sich aber nur die Ehefrau des Mannes auf dem Beifahrersitz im Auto. Als der Mann dazu kam und die Beamten ihn darauf hinwiesen, falsch zu parken, fing der Mann laut Polizei an, die Polizisten zu beleidigen. Die Feststellung seiner Personalien sei zunächst nicht möglich gewesen. Der Mann soll dann einen der beiden Beamten mehrfach körperlich angegriffen und einmal kurz in den Würgegriff genommen haben.

Mit Pfefferspray überwältigt und am Boden fixiert

Schließlich konnten die Beamten den Mann mit Hilfe von Pfefferspray überwältigen und am Boden fixieren. Der Mann wurde festgenommen und zum Polizeirevier in Mannheim-Neckarau gebracht. Ein Polizeibeamter erlitt den Angaben zufolge mehrere Schürfwunden an Händen und Knien, außerdem habe er sich am Kehlkopf verletzt. Er wurde ambulant in einem Krankenhaus versorgt. Sein Kollege wurde an der rechten Hand verletzt. Beide seien danach nicht mehr dienstfähig gewesen, hieß es.

Ermittlung wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte

Der renitente Autofahrer soll sich mehrere kleine Schürfwunden zugezogen haben. Eine ärztliche Behandlung sei nicht notwendig gewesen, so die Polizei. Die Frau des Mannes hatte den Vorgang mit ihrem Handy gefilmt. Die Polizei sicherte diese Video-Aufnahme. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der 47-Jährige muss sich unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.