In Limbach im Odenwald hat ein Mann am vergangenen Wochenende offenbar versucht, seine Partnerin zu töten. Jetzt sitzt er laut Polizei und Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in Limbach (Neckar-Odenwald-Kreis) eine 51-jährige Frau schwer verletzt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Mosbach am Donnerstag mitteilte, kam es zu einem Streit zwischen der Frau und ihrem 51-jährigen Lebensgefährten in der gemeinsamen Wohnung. Gegen Mitternacht soll der Mann seine Lebensgefährtin mit einem Hammer und seinen Fäusten angegriffen haben. Laut Staatsanwaltschaft drohte er, sie zu töten. Die Frau wehrte sich und konnte zu einer Nachbarin flüchten. Mann war stark betrunken Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den 51-Jährigen kurze Zeit später fest. Der Hammer wurde beschlagnahmt. Ein Test ergab, dass der Verdächtige mehr als 2,5 Promille Alkohol im Blut hatte. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.