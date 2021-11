Mann gesteht tödliche Attacke mit Bratpfanne

Im Prozess um einen tödlichen Angriff mit einer Pfanne hat der 36-jährige Angeklagte die Tat gestanden. Zum Prozessauftakt am Mannheimer Landgericht ließ er seinen Anwalt mitteilen, dass er sich nur bruchstückhaft an das Geschehen erinnere. Er soll im Januar in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) seinen 59-jährigen Vater mit einer Pfanne erschlagen haben. Polizisten hatten den 36-Jährigen in der Nacht zuvor betrunken aufgegriffen und in die Hockenheimer Wohnung des Vaters gebracht – dort kam es zum Streit und zu der tödlichen Attacke. Sechsmal soll der Angeklagte seinen Vater mit der Pfanne auf den Kopf geschlagen haben.