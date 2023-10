Bei einem Streit im Mannheimer Jungbusch am Sonntagmorgen sind zwei Personen mit einem Messer verletzt worden. Ein 25-Jähriger wurde festgenommen.

Ein 25 Jahre alter alkoholisierter Mann hat am frühen Sonntagmorgen gegen 4:30 Uhr bei einem Streit in einer Bar in der Jungbuschstraße in Mannheim mit einem Messer wahllos herumgefuchtelt. Das teilte die Polizei mit. Dabei wurden zwei Personen am Rücken und an der Hand verletzt.

Gäste stoppen den Mann

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat der 25-Jährige nicht gezielt zugestochen. Er konnte durch Gäste, die zu dem Zeitpunkt in der Bar waren, entwaffnet, überwältigt und von der Polizei schließlich festgenommen werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.