Mann filmt Frauen beim Gang auf Toilette in Eppelheimer Wohnung

Seit Monaten ermittelt die Polizei Heidelberg gegen einen 32-Jährigen, der Frauen beim Gang auf’s Klo gefilmt haben soll. Nun suchen die Ermittler weitere Geschädigte.

"Ein-Zimmer-Wohnung nur an alleinlebende Frau zu vermieten" - mit diesem Inserat soll der 32-Jährige seine späteren Opfer geködert haben. Wenn diese dann bei der vermeintlichen Wohnungsbesichtigung in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) auf die Toilette gingen, sei eine Kamera mitgelaufen, so der Vorwurf.

Inserate in Immobilienportal für Studierende

Ins Rollen kamen die Ermittlungen Ende 2021, nachdem eine 28-Jährige den Mann angezeigt hatte. Sie hatte sich auf das Inserat in einem speziellen Immobilienportal für Studierende gemeldet. Bei der Besichtigung der Wohnung wurde ihr dann noch ein Tee angeboten. Als sie die Toilette aufsuchte, fiel ihr die versteckte Kamera auf. Sie wandte sich an die Polizei.

Polizei stellt Bildmaterial von mehr als 20 Frauen sicher

Bei einer ersten Wohnungsdurchsuchung der Ermittler im März wurde entsprechendes Beweismaterial sichergestellt, darunter Bildmaterial von über 20 Frauen, die Opfer des Mannes geworden sind und die den Ermittlern bislang noch nicht bekannt sind.

Verdächtiger offenbar mit derselben Masche noch aktiv

Außerdem steht der Mann im Verdacht, die gleiche Masche weiter anzuwenden. Zuletzt bot er am Dienstag per Inserat ein Zimmer an. Die Kontaktaufnahme war dabei nur per Whatsapp über eine Handynummer mit der Länderkennung 0044 für Großbritannien möglich. Bislang meldeten sich drei weitere Opfer. Eine weitere Durchsuchung erbrachte allerdings kein Ergebnis, so die Polizei. Sie sucht nun weitere Opfer und Zeugen und ermittelt wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen, die sexuell motiviert gewesen sein dürften.