Ein 89-Jähriger ist am Dienstagvormittag mit seinem Auto auf das Gelände eines Kindergartens in Nussloch (Rhein-Neckar-Kreis) gefahren. Zwei Kinder mussten vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Allerdings stehe noch nicht fest, heißt es von Polizeiseite, ob die Kinder durch den rückwärtsfahrenden Mann verletzt worden sind. Der 89-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war der Mann beim Einparken durch den Zaun gebrochen und gegen eine Wand geprallt. Die Kinder hatten offenbar in der Nähe gespielt. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.