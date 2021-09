Lebensgefährlicher Ausflug hat Folgen: Mann fährt auf Güterzug mit

per Mail teilen

Unverletzt blieb ein 38-Jähriger in der Nacht auf Samstag bei einer lebensgefährlichen Aktion in Mannheim. Doch die Fahrt auf einem Güterzug bleibt nicht folgenlos.

Ein 38 Jahre alter Mann aus Nordrhein-Westfalen hat in der Nacht zum Samstag für einen größeren Einsatz der Polizei rund um den Hauptbahnhof in Mannheim gesorgt. Dieser hatte die Plattform eines auf einem Bahnsteig stehenden Güterzuges bestiegen und war im Anschluss mit diesem Zug mitgefahren, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Schnellbremsung bei rund 50 km/h

Als der Fahrzeugführer den ungebeten Passagier bemerkte, habe er eine Schnellbremsung eingeleitet - der Zug habe laut den Beamten zu dem Zeitpunkt bereits eine Geschwindigkeit von etwa 50 km/h gehabt. Aktionen wie diese seien lebensgefährlich, so die Warnung der Beamten.

Die eingesetzten Bundespolizisten hätten den Mann noch im Gleisbereich auffinden können. Er sei unverletzt geblieben. Ihn erwarte neben einem Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr auch noch eine Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, die im Rahmen einer Durchsuchung gefunden worden seien.