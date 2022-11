per Mail teilen

Spezielle Karten der Stadt Mannheim zeigen, wo Starkregen zu Überflutungen führen kann. Zunächst für drei Stadtteile, weitere sollen folgen.

Starkregenereignisse werden in Zukunft voraussichtlich häufiger passieren. Meteorologen haben aber immer Schwierigkeiten, die genauen Orte zu benennen.

Chance für Hausbewohner

Die Stadt Mannheim geht deshalb einen anderen Weg und hat Karten erarbeitet, die zeigen, wo Starkregen möglicherweise zu Überflutungen führt. Bei den seltenen Starkregenereignissen kann das Kanalnetz das Niederschlagswasser nicht mehr aufnehmen. Hausbesitzer und Hausbewohner haben mit den Karten einen Chance, sich auf Überflutungen einzustellen.

Die Spundwände der Baugrube beim City-Airport wurden im Jahr 2018 bei einem Starkregen unterspült SWR

Starkregen: Selten, außergewöhnlich oder extrem

Mannheim veröffentlicht zunächst Starkregengefahrenkarten für die Stadtteile Casterfeld, Feudenheim und Neckarau. Sie ermitteln das Risiko in Bezug auf drei Ereignisse: Ein seltenes Starkregenereignis, das in etwa alle 30 Jahre vorkommen kann, ein außergewöhnliches oder auch 100-jähriges Starkregenereignis sowie ein Extremereignis. Die Karten sind online über das Geodatenportal der Stadt Mannheim zugänglich.

Weitere Karten und Info-Veranstaltungen

Als nächste Stadtteile werden Vogelstang/Wallstadt, Seckenheim/Neuostheim und Rheinau mit dem Rheinauhafen berechnet. Es gibt Informationsveranstaltungen zum Thema vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung und dem Fachbereich Klima, Natur, Umwelt:

Am 21. November 2022 für Casterfeld in Rheinau, Nachbarschaftshaus

Am 29. November 2022 in Feudenheim in der Kulturhalle

Am 31. Januar 2023 in Neckarau.