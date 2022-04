Spektakuläre Verfolgungsjagd: Autofahrer will sich Polizeikontrolle entziehen

per Mail teilen

Ein Autofahrer hat am Mittwochmorgen versucht, im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Als der Mann kontrolliert werden sollte, raste er laut Polizei mit hoher Geschwindigkeit davon. Auf seiner Flucht missachtete der Mann laut Polizei mehrere rote Ampeln und gefährdete zahlreiche Verkehrsteilnehmer. Eine Polizeistreife musste dem Raser ausweichen und stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein Polizeiauto landete schwer beschädigt in einem Straßenbahn-Gleisbett. Die Beamten stoppten den Mann schließlich im Stadtteil Neckarau. Der Fahrer stand unter Drogeneinfluss, hatte keinen Führerschein, die Auto-Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet und das Fahrzeug war einige Tage zuvor stillgelegt worden. In dem Auto entdeckten die Beamten außerdem eine Schreckschusswaffe. Gegen den Mann wird jetzt wegen mehrerer Delikte ermittelt.