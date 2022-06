Ein 35-jähriger Mann hat am Sonntagmittag im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt auf offener Straße damit gedroht, sich zu töten. Nach Angaben der Polizei sollen Passanten der Polizei gemeldet haben, dass eine auffällige Person auf der Straße randalieren würde. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen hielt sich der Mann bereits ein Messer an den Hals und drohte damit, sich selbst zu töten. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Da man den Mann nicht dazu bewegen konnte, selbst das Messer vom Hals zu nehmen und auf den Boden zu legen, wurde er schließlich durch Beamte eines Spezialeinsatzkommandos überwältigt und festgenommen. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden keine unbeteiligten Personen gefährdet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.

Hilfe bei Suizidgedanken Wenn Ihre Gedanken darum kreisen, sich das Leben zu nehmen, bieten verschiedenen Organisationen Hilfe und Auswege an: Telefonseelsorge: 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222. Dort sind Mitarbeiter rund um die Uhr erreichbar, mit ihnen können Sorgen und Ängste geteilt werden. Die Telefonseelsorge bietet auch einen Chat an: telefonseelsorge.de Für Kinder und Jugendliche gibt es außerdem die "Nummer gegen Kummer" – erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Eine Mailberatung für junge Menschen gibt es auch über die Website U25 Deutschland und über Jugendnotmail. Hilfe – auch in türkischer Sprache – bietet das muslimische Seelsorge-Telefon "MuTeS" unter 030 – 44 35 09 821. Die Mitarbeiter dort sind 24 Stunden am Tag erreichbar. Eine Übersicht weiterer Angebote hat die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention unter suizidprophylaxe.de aufgelistet.