Bei einem Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Bensheim-Auerbach (Kreis Bergstraße) ist am späten Montagabend ein 34-jähriger Mann schwer verletzt worden. Laut Polizei war er wegen des Feuers offenbar aus dem Fenster gesprungen. Ein Hubschrauber flog ihn in eine Klinik. Weitere sechs Bewohner des Mehrfamilienhaues konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Brandursache ist noch unklar.