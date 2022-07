Mann bedrängt Frau und wird festgenommen

per Mail teilen

Die Polizei hat am Samstagnachmitag einen 27-jährigen Mann in Walldorf im Bereich der Ringstraße vorläufig festgenommen. Er wird verdächtigt kurz nach 12 Uhr eine 53-jährige Frau, die mit ihrem Hund spazieren ging, an der Ecke Ringstraße/St. Ilgener Straße angegriffen und körperlich bedrängt zu haben, schreibt die Polizei. Durch die starke Gegenwehr und die Hilferufe der Frau wurden Zeugen auf den Vorfall aufmerksam. Der Verdächtige ließ von seinem Opfer ab und flüchtete, wurde aber durch weitere Zeugen im Sonnenweg gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.