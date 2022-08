Heidelberger Neckarufer: Mann aus Fluss geborgen

per Mail teilen

Die Heidelberger Berufsfeuerwehr hat einen 43 Jahre alten Mann aus dem Neckar in Heidelberg geborgen. Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie der Mann in den Fluss gesprungen war.

Nach Polizeiangaben hatte sich am Dienstagmittag gegen 12 Uhr ein Zeuge gemeldet, der gesehen hatte, wie ein Mann am nördlichen Neckarufer in den Fluss gesprungen, aber nicht wieder aufgetaucht war. Laut Polizei wurde sofort eine Rettungsaktion gestartet, bei der unter anderem ein Polizeiboot und ein Rettungshubschrauber im Einsatz waren.

Kein Hinweis auf Fremdverschulden

Gegen 12.30 Uhr wurde der 43-Jährige von Tauchern der Heidelberger Berufsfeuerwehr aus dem Fluss geborgen. Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung, anschließend wurde der Mann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand ist laut Polizei nichts bekannt. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Suizidversuch gibt es nicht. Die Ermittlungen laufen.