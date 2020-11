Der nächste Weihnachtsmarkt, der coronabedingt wahrscheinlich ausfallen muss: Der beliebte Mannheimer Weihnachtsmarkt am Wasserturm. Einer der größten seiner Art in der Metropolregion.

Bude an Bude, einmal im Kreis rund um den Wasserturm. Das gibt es in dieser Form sonst nirgends. Noch dazu zentral in der Stadt. Kunsthandwerk, Weihnachtsdeko, Geschenkideen. Vom 23. November bis 23. Dezember hätte der Mannheimer Weihnachtsmarkt mit rund 200 Hütten und Attraktionen für Kinder stattfinden sollen.

Weihnachtsmarkt in Mannheim am Wasserturm Pressestelle Mannheimer Weihnachtsmarkt GmbH -

Hohe Infektionszahlen machen Weihnachtsmarkt unmöglich

Allerdings kämpft Mannheim mit hohen COVID-19-Infektionszahlen und einer der höchsten 7-Tages-Inzidenzen in der Region. Stand Mittwoch: 230,8. In einer Mitteilung des Veranstalters, der Mannheimer Weihnachtsmarkt GmbH (MWG) heißt es, frühestens Anfang Dezember könnte das adventliche Treiben am Wasserturm beginnen. Daher stehe die MWG mit den Ausstellern in Kontakt, um die ursprünglichen Verträge aufzuheben.

"Wir haben alles daran gesetzt, den Weihnachtsmarkt möglich zu machen, ein detailliertes Hygienekonzept entwickelt und die Aufplanung mit Rundgang erstellt. Und wir stehen in engem Kontakt mit der Stadt Mannheim." Jan Goschmann, Geschäftsführer der MWG

Noch keine endgültige Absage

Einen Hoffnungsschimmer gibt es: Die Stadt hat den Weihnachtsmarkt noch nicht abgesagt, nach wie vor schließt sie weihnachtliche Angebote nicht aus. Wenn es die Verordnungen nach dem November-Lockdown zulassen, wolle die MWG erneut mit den Anbietern prüfen, was sich noch am Wasserturm realisieren lässt. Allerdings schwinden die Chancen für eine größere Veranstaltung.