Ein Mercedesfahrer ist am Freitagmittag in Malsch (Rhein-Neckar-Kreis) gegen eine Hauswand gefahren. Laut Polizei wurde der Fahrer leicht verletzt. An der Hauswand entstand geringer, am Auto hoher Schaden. Der Mann gab laut Polizei an, bei der Fahrt durch irgendetwas abgelenkt gewesen zu sein.