Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz hat mit großem Vorsprung die Weitsprung-Disziplin bei den Leichtathletik-Team-Europameisterschaften in Polen gewonnen. Die Oftersheimerin sprang in ihrem weitesten Versuch 7 Meter 11; sie blieb damit knapp unter ihrer eine Woche zuvor bei der Deutschen Meisterschaft gesprungenen Weite von 7 Meter 16, mit der sie auf Platz drei der ewigen deutschen Bestenliste geklettert war. Deutschland belegte bei der Team-EM in Polen Platz zwei - nach dem Gastgeberland.