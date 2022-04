Maimarkt Mannheim startet nach Corona-Pause

per Mail teilen

Am 30. April startet in Mannheim der Maimarkt - nach zwei Jahren coronabedingter Pause. Laut Ausstellungsgesellschaft gibt es einige Änderungen, aber auch Altbewährtes.

Das Ausstellungskonzept ist anders als in vergangenen Jahren. Viele Aussteller werden ihre Produkte im Freien präsentieren. Dafür fällt die mittlere Reihe an Zelten weg.

Weniger Hallen, mehr Außenfläche

Präsentiert werden beispielsweise Gartenmöbel, Wintergärten oder Zelte. Eine regionale Brauerei baut einen Biergarten auf. Die Zelthallen rahmen dieses Gelände wie einen großen Marktplatz ein. Statt 42 Hallen wird es allerdings nur 31 geben.

Das Angebot soll aber nahezu genauso vielfältig sein wie in früheren Jahren, so die Organisatoren. Einige Aussteller belegen dafür kleinere Standflächen. Rund eine Woche vor Beginn haben sich über 800 Aussteller angemeldet. Damit sei der Maimarkt nach wie vor die größte Regionalschau Deutschlands, so die Mannheimer Ausstellungsgesellschaft.

Maimarkt als Spiegel der Wirtschaft

Die Veranstalter hätten bei den Vorbereitungen gespürt, dass viele Aussteller nicht teilnehmen - aus den unterschiedlichsten Gründen. Zum Teil seien Lieferketten unterbrochen worden oder es fehlten Rohstoffe. Einigen, die gerne ausgestellt hätten, fehlt aber auch Personal. Weil während der Pandemie keine Messen veranstaltet wurden, hätten sich viele der Beschäftigten aus der Ausstellungsbranche neue Arbeit in anderen Berufsfeldern gesucht.

Das gläserne SWR-Studio auf dem Maimarkt SWR

Keine Maskenpflicht und kein Impfnachweis nötig

Der Kartenvorverkauf für den Maimarkt läuft gut, so die Mannheimer Ausstellungsgesellschaft. Die Vorverkaufsstellen hätten schon Kontingente nachbestellt. Der Maimarkt wirbt mit "unbeschwertem Bummeln". Das bedeutet, dass Besucher keine Masken tragen müssen. Auch Impfnachweise für den Eintritt auf das Ausstellungsgelände sind nicht nötig.

Spannendes Programm des SWR

Einzelne Aussteller können aber von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und eine Maske am Stand oder in der Halle verlangen. Im "Gläsernen Studio" des Südwestrundfunks (SWR) besteht zur Sicherheit der Besucher und Mitarbeiter eine Maskenpflicht. Der SWR wird an den elf Messetagen ein spannendes Programm anbieten. Mehr Infos finden Sie regelmäßig auf der speziellen SWR-Maimarkt-Seite.