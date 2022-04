Maimarkt Reitturnier mit internationalen Stars

Am Samstag beginnt das Maimarkt-Reitturnier mit 250 Reiterinnen und Reitern - zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie wieder vor Zuschauern. Auch internationale Stars treten an.

Die Reiter mit ihren 500 Pferden kommen aus über 30 Ländern aus allen fünf Kontinenten. Das Reitturnier während des Mannheimer Maimarkts findet bereits zum 58. Mal statt.

Erstmals seit 2019 wieder mit Zuschauern

Die Reiter treten dieses Jahr wieder vor Zuschauern an, das war letztes Jahr wegen Corona noch nicht möglich. Vor zwei Jahren war nicht nur das Reitturnier, sondern der gesamte Maimarkt coronabedingt abgesagt worden. Und auch wenn es 2022 keine pandemiebedingten Einschränkungen mehr gibt, bittet Turnierdirektor Peter Hofmann um Rücksicht.

"Ich wünsche mir bei meinen Reitern und unseren Gästen, dass man das Thema Abstand und das Thema Maske in einem geschlossenen Raum doch beherzigt."

Dann habe man eine Chance, dass die Restriktionen nicht mehr zurückkommen.

Hochkarätige Reiterinnen und Reiter am Start

Turnierdirektor Peter Hofmann freut sich auf hochkarätige Turnier-Teilnehmer. Darunter sind auch in diesem Jahr zahlreiche internationale Stars, wie Einzel-Europameister André Thieme oder David Will, der Sieger des Großen Preises von Rom. Außerdem treten die Dressurreiterinnen Isabell Werth und Dorothee Schneider in Mannheim an. Beide haben bei Olympia 2021 in Tokio Gold gewonnen. Bei den Para-Equestrians tritt Regine Mispelkamp an, die bei den Paralympics im vergangenen Jahr in Tokio die Bronzemedaille gewonnen hat.

Peter Hofmann (Turnierleiter), Otto Becker (Cheftrainer der deutschen Springreiter), Hansjörg Roll (Vorstand des Hauptsponsors MVV) SWR

Am 8. Mai findet dann der Nationenpreis auf dem Maimarkt-Gelände statt. Dieser wurde im Springreiten bereits 2015 in Mannheim ausgerichtet. Turnierdirektor Peter Hofmann vergleicht den Wettbewerb mit einem Fußball-Länderspiel.