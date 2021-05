Der Chef des Mannheimer Maimarkt-Reitturniers Peter Hofmann hat ein positives Zwischenfazit gezogen. In den vergangenen Tagen wurden auf dem Gelände neben dem Maimarkt zahlreiche Dressur- und Springreit-Prüfungen absolviert. Bis zum 9. Mai finden nun noch die Prüfungen für Dressurreiter mit Handicap statt, die so genannten "Para-Equestrians“. "Die Entscheidung, das Turnier stattfinden zu lassen, war richtig“, so Peter Hofmann. Das Hygiene-Konzept habe gezeigt, dass mit einer vernünftigen Organisation eine Veranstaltung dieser Art und Größe machbar sei. In den vergangenen Tagen habe es in ganz Mannheim trotz eines Inzidenzwertes von über 200 keinen sichereren Platz gegeben als das Reitgelände auf dem Mühlfeld. Es seien nur negativ Getestete auf der Anlage unterwegs gewesen. Die meisten Sponsoren seien der Veranstaltung treu geblieben. Allerdings werde man dennoch rote Zahlen schreiben, so Hofmann. Grund dafür seien die Corona-Schutz und Vorsorgemaßnahmen.