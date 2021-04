Der traditionelle Mannheimer Maimarkt fällt wegen Corona aus – aber das Maimarkt-Reitturnier findet statt. Es beginnt am Mittwoch nächster Woche und ist laut Veranstalter das erste Profi-Reitsport-Turnier auf höchstem Niveau, das in Deutschland unter Corona-Maßnahmen stattfindet. Los geht es – ohne Zuschauer - mit den Dressurprüfungen, unter anderem mit der mehrmaligen Olympiasiegerin Isabell Werth. Es folgt ein Tag Pause, an dem die gesamte Anlage desinfiziert wird. Am Sonntag (2. Mai) beginnt das Springturnier - inklusive des Championats und der traditionellen Badenia. Mit dabei sind unter anderem Weltmeisterin Simone Blum und Ludger Beerbaum. Am 7. Mai folgen dann die Wettbewerbe der Para-Dressurreiterinnen und -reiter. Mit einem intelligenten Hygienekonzept könne man die Veranstaltung stemmen, so Turnierchef Peter Hofmann.