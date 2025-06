Mannheim: 15.000 Menschen feiern beim vorerst letzten "Maifeld Derby"

Noch bis Sonntag läuft das Musikfestival "Maifeld Derby" auf dem Mannheimer Maimarktgelände. Zur vermutlich letzten Ausgabe kommen laut Veranstalter Tausende Musik-Fans.

An diesem Wochenende strömen wieder viele Musik-Fans auf das Maimarktgelände in Mannheim. Bei dem Open-Air-Festival treten bis Sonntag insgesamt rund 60 deutsche und internationale Acts auf vier unterschiedlichen Bühnen auf. Die Veranstaltung geht noch bis Sonntagabend. Bis Sonntagmittag kamen etwa 15.000 Besucherinnen und Besucher auf das Festivalgelände, so der Veranstalter. Bis auf eine kurze Regenpause am Samstag verlief das Festival bisher friedlich bei bester Stimmung, hieß es weiter.

Maifeld Derby: Alte Bekannte treffen neue Freunde

Unter den Derby-Fans sind viele Stammgäste. Das Festival ist überregional bekannt für seine Auswahl an Bands und die familiäre Atmosphäre. Mit der ungewissen Zukunft schwingt für einige in diesem Jahr aber auch etwas Wehmut mit.

Seit 2011 findet das dreitägige Festival "Maifeld Derby" in Mannheim statt. Aufgrund fehlender finanzieller Mittel soll die Ausgabe in diesem Jahr die letzte sein.