Journalistin Mai Thi Nguyen-Kim lehrt an Uni Heidelberg

Die Journalistin und Moderatorin Mai Thi Nguyen-Kim startet an der Uni Heidelberg eine Gastprofessur. Zu ihrem öffentlichen Vortrag kamen rund 1.300 Interessierte.

Die Chemikerin, Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin aus Heppenheim (Kreis Bergstraße) Mai Thi Nguyen-Kim hat am Donnerstagabend an der Universität Heidelberg einen Vortrag zum Thema "Superstar Scientists – Wie Hype und Hass die Wissenschaftskommunikation verändern" gehalten. Zentrales Thema war die sowohl positive als auch negative öffentliche Aufmerksamkeit verschiedener Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler während der Corona-Pandemie. Anlass war ihre Gastprofessur in diesem Wintersemester an der Universität Heidelberg.

Mai Thi Nguyen-Kim zieht großes Publikum an

Laut Organisatoren verfolgten rund 1.300 Besucherinnen und Besucher zwischenzeitlich die Veranstaltung vor Ort - darunter insbesondere Studierende. Der Vortrag war auch digital per Livestream abrufbar.

Bernhard Eitel, Rektor der Universität Heidelberg, freute sich sehr über den großen Andrang am Abend:

"Ich war etwas überrascht, wie groß der Hype war."

Dies zeige auch, dass die Studierenden von heute ein großes Interesse daran haben, wie notwendig es ist, dass wissenschaftliche Fakten in der Gesellschaft auch für die Entscheidungsfindung herangezogen werden, so Eitel weiter.

Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim lehrt an der Universität Heidelberg: Die promovierte Chemikerin, Moderatorin und Sachbuchautorin übernimmt die Nature Marsilius Gastprofessur für Wissenschaftskommunikation

Vortrag über Wissenschaftskommunikation

Mit viel Humor und Anekdoten aus ihrem Leben erzählte die 35-jährige Chemikerin von ihrer Idee, Wissenschaft an die breite Öffentlichkeit zu bringen. Dabei sehe sie sich mit mehreren Dilemmata konfrontiert, darunter fehlende Anreize für gute Wissenschaftskommunikation. Denn in der Wissenschaft gehe es vor allem darum, so Mai Thi Nguyen-Kim, dass Drittmittel für Forschungsprojekte eingeholt und wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht werden.

Nguyen-Kim: "Mediale Öffentlichkeit ist für die Wissenschaft kompliziert"

Wissenschaftler, die sich an die Öffentlichkeit wenden, würden verschiedene Nachteile eingehen. Dazu gehöre Zeit, die verloren ginge und ein möglicher schlechter Ruf, erzählte die Chemikerin. Man könne zur Hassfigur werden - dies habe die Corona-Pandemie und die Situation mancher Virologen, die sich in den Medien geäußert haben, verdeutlicht.

Dr. Mai Thi Nguyen-Kim ist Wissenschaftsjournalistin, Fernsehmoderatorin und Sachbuchautorin. DASDING Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Mt50U4_ueR0

Und trotzdem: Mai Thi Nguyen-Kim setzt sich trotz mancher Anfeindungen im Netz durch. Ihr Gedanke:

"Wissenschaft muss lernen Aufmerksamkeit zu bekommen."

Mai Thi Nguyen-Kim leitet im Rahmen ihrer Gastprofessur in diesem Wintersemester ein Seminar- und Workshop-Programm, das vor allem für junge Forscherinnen und Forscher gedacht ist.