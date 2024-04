Über 100 Menschen zeigen in Mannheim Solidarität mit Israel

Nach den Angriffen Irans auf Israel haben am Sonntag in Mannheim mehr als 100 Menschen ihre Solidarität mit Israel bekundet.

Nach Polizeiangaben waren etwa 120 Menschen am zentral gelegenen Paradeplatz zusammengekommen. Zu der Kundgebung aufgerufen hatte die Deutsch-Israelische Gesellschaft. Wie die Polizei weiter mitteilte, verlief die Versammlung weitestgehend friedlich.

Man versammle sich, "um dem Staat Israel, der israelischen Bevölkerung und den Jüdinnen und Juden weltweit, auch in der Region und in Mannheim, unsere Solidarität zu zeigen", hatte die Deutsch-Israelische Gesellschaft zuvor mitgeteilt.



Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren auch mehrere Mannheimer Gemeinderäte und Oberbürgermeister Christian Specht (CDU). Specht rief die Konfliktparteien zum Dialog auf. Gegen 20.30 Uhr wurde die Versammlung beendet.

Drohnen und Raketenangriffe auf Israel

Der Iran hat Israel in der Nacht zu Sonntag erstmals direkt von seinem Staatsgebiet aus mit Drohnen und Raketen angegriffen. Im ganzen Land heulten die Sirenen - in Jerusalem etwa gab es gegen 1.45 Uhr Ortszeit Raketenalarm. Nach Angaben Israels wurden insgesamt rund 300 Geschosse abgefeuert - 99 Prozent davon seien von Israel sowie seinen Verbündeten abgefangen worden.

Ermittlungen wegen Hakenkreuz-Schmiererei in Mannheim

In Mannheim sorgt zudem eine Hakenkreuz-Schmiererei an der äußeren Mauer des jüdischen Friedhofs für Unverständnis. Der Staatsschutz ermittelt in diesem Fall. Die Mannheimer Polizei sucht nach Zeugen. Die Außenmauer des Jüdischen Friedhofs in Mannheim wurde mit roter und oranger Farbe besprüht.

Diese widerliche Schmiererei ist ein Angriff auf das friedliche Zusammenleben der Menschen in unserer Stadt. Wenn sie unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger einschüchtern soll, wird sie ihr Ziel nicht erreichen – denn wir stehen fest an der Seite unserer Jüdischen Gemeinde. Das haben wir gerade gestern bei der Mahnwache nach dem Großangriff des Iran auf den Staat Israel erneut zum Ausdruck gebracht.

Die Mannheimer SPD reagierte entsetzt auf den Vorfall. Von SPD-Seite hieß es, "dieser Akt des Hasses und Vandalismus sei zutiefst verabscheuungswürdig". Die Tat sei zugleich ein Versuch, die jüdische Gemeinde in Mannheim einzuschüchtern, so der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori sagte, man werde sich dem Hass entschieden entgegenstellen.