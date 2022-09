Mannheim: Mahnwache nach tödlichem Angriff beim Christopher-Street-Day

Auf dem Mannheimer Paradeplatz soll es am Sonntag um 18 Uhr eine Mahnwache für das Opfer eines Angriffs beim Christopher-Street-Day (CSD) geben.

Veranstaltungshinweis

Der 25-jährige Malte C. ist am Freitag gestorben, nachdem mutmaßlich ein 20-Jähriger ihn am Wochenende zuvor bei der CSD-Demonstration in Münster (Nordrhein-Westfalen) heftig attackiert hatte. Malte C. war zwei Frauen zu Hilfe geeilt, die von dem Tatverdächtigen lesbenfeindlich beleidigt und bedroht worden waren. Der 20-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Einer von vielen Angriffen in der Nähe von queeren Veranstaltungen

Die Mahnwache in Mannheim möchte ein Zeichen setzen gegen transfeindliche Gewalt und für die Gleichbehandlung von queeren Menschen. Initiiert wurde sie von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität und dem Transtreff Mannheim. Nach ihren Angaben ist der Angriff in Münster nur einer von vielen in unmittelbarer Nähe zu öffentlichen queeren Veranstaltungen.